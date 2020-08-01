مصطفى الفقي وخطاب الاستلاب - حاتم الجوهرى

2020/08/01 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى بين الخطاب القومي وأنصار المرحليةد.مصطفى الفقي هو أكاديمي وسياسي وكاتب مصري معروف، يشغل حاليا منصب مدير مكتبة الإسكندرية، وشغل من قبل العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية الرفيعة، بزغ نجمه شابا مبكرا في الحقبة الناصرية وألف العديد من الكتب، منها "تجديد الفكر القومي" في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي الذي حاز جائزة الدولة التشجيعية ونال انتشارا واسعا، ومن ضمن مناصبه السياسية عمله س ......





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