2020/08/01 | 11:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف مصدر عسكري مطلع، السبت، عن تشريحات جديدة لقيادات أمنية بارزة، فيما افصح عن مفاجأة تتعلق بتشريح اللواء الركن محمود الفلاحي المتهم بالتخابر مع أميركا لمنصب قائد عمليات نينوى.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تشريحات أمنية يجري تدارسها في المؤسسة العسكرية”، مبينا أن “من ابرز تلك التشريحات تعيين اللواء الركن ناصر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترشيح قائد عسكري متهم بالتخابر مع أميركا لقيادة عمليات نينوى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترشيح قائد عسكري متهم بالتخابر مع أميركا لقيادة عمليات نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).