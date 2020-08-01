2020/08/01 | 11:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم: تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة مؤشر لعزم الحكومة على الايفاء بوعودها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 11:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم: تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة مؤشر لعزم الحكومة على الايفاء بوعودها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم: تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة مؤشر لعزم الحكومة على الايفاء بوعودها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).