روحاني لصالح: عازمون على تعزيز العلاقات مع العراق ونقل خبراتنا بمواجهة كورونا

2020/08/01 | 13:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، سعي بلاده في تثبيت العلاقات الودیة التاریخیة التي تجمع بین ایران والعراق، مشددا علی تعزیز العلاقات والتسریع فی مسار تنفیذ الاتفاقیات المبرمة بین الجانبين.ونقلت وكالة” الطلبة” الايرانية عن روحاني قوله انه “اجرى اتصال هاتفی مع نظیره العراقي، برهم صالح خلال عید الأضحى المبارك تجسيدا لوحدة المسلمین […]

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