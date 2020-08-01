وفاء صادق: عادل امام الممثل الأهم في الوطن العربي دون نزاع

2020/08/01 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصفت الفنانة وفاء صادق الفنان الكبير عادل امام بأنه “الممثل الأهم في الوطن العربي دون نزاع أو جدل” وقالت صادق في حوار نشرته صحيفة الخليج الإماراتية ان “العمل مع نجم بحجم الزعيم عادل إمام، شرف لأي فنان، ونقطة مضيئة في حياته الفنية”، مشيرة الى ان عادل امام “له تاريخ فني كبير تتعلم منه الأجيال”ز […]

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