2020/08/01 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الايرانية، أن الصين والعراق والامارات بالترتيب تصدرت قائمة الدول المستوردة لسلع البلاد فيفصل الربيع فترة 20 آذار حتى 20 حزيران 2020.وأوضحت البيانات التي نشرتها وكالة “فارس” الايرانية” أن “صادرات السلع الايرانية سجلت 6.4 مليار دولار فيما استحوذت الصين على 1.84 مليار دولار منها بنسبة 28.9 بالمئة تلاها العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ثاني مستورد للسلع الايرانية في الربيع بعد الصين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ثاني مستورد للسلع الايرانية في الربيع بعد الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).