استجابة قوية لفيروس كورونا والطريق إلى التعافي

2020/08/01 | 13:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكسيل فان تروتسنبيرغ المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي لقد تسببت جائحة كورونا (كوفيد-19) في خسائر بشرية ضخمة، حيث بلغ عدد المصابين حتى منتصف يوليو/تموز نحو 15 مليون وأكثر من 600 ألف وفاة على مستوى العالم .ومع استمرار التغير الجغرافي للفيروس، تظهر بؤر وبائية جديدة في البلدان النامية- منها في أمريكا اللاتينية وجنوب […]

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