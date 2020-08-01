دعهم يسرقون - عذري مازغ

2020/08/01 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ لا يمكن فهم ما حصل بالحي الحسني بالدار البيضا بالمغرب إلا إذا وضعناه في سياقه الظرفي، بعد أربعينية كورونا التي تضررت منها أكثر الأسر الفقيرة مع شح المساعدات المخزنية في تغطية الوقوف التام عن العمل للأغلبية الساحقة للمجتمع وبالتالي تدهور القوة الشرائية امام هذا، لم تفكر الحكومة في أن الكبش في هذه الظروف من الإنهيار الاقتصادي بسبب الجائحة هو استفزاز للضعفاء في الوقت الذي أعضاء الحكومة وبرلمانيوها تل ......





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