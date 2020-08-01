التحول الرقمي في زمن كورونا: دراسة حالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2020/08/01 | 13:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثينة الجورمازي رئيسة قطاع التقنية الرقمية بالبنك الدولي استجابت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل سريع وعملت على تحسين شبكات النطاق العريض وتعزيز خدمات الإنترنت.(Photo credit: Vizilla/Shutterstock) لم يعد قطاع الإتصالات في زمن فايروس كورونا ( كوفيد 19)يقتصرعلى التواصل التقليدي والبحث عن المعلومات، بل بات يشكل العمود الفقري لاستخدام البيانات والمحتويات […]

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