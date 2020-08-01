إحصاء نينوى: 40٪ من سكان المحافظة تحت خط الفقر  

2020/08/01 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن مدير إحصاء نينوى، نوفل سليمان، أن نسبة الفقر في محافظة نينوى يبلغ 40٪ من سكان المحافظة.

وقال سليمان، ان سكان محافظة نينوى يبلغ 4 ملايين شخص بينما نسبة الفقر تبلغ 40٪ من السكان، مشيرا إلى أن اكثر من مليون شخص هو تحت خط الفقر في المحافظة.

وشهدت محافظة نينوى نسبة دمار كبيرة نتيجة احتلالها من قبل تنظيم داعش والتي ادت إلى عمليات عسكرية كبيرة لطرد التنظيم الارهابي بمشاركة التحالف الدولي.





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