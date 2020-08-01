الأنواء الجوية ترصد هزة أرضية في السليمانية وتنشر تقريراً بشأنها

2020/08/01 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

سجلت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (01 آب 2020)، حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية، بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، فيما نشرت تقريراً بشأنها.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي السبت عند الساعة (11:37:58) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في قضاء كلار في، محافظ السليمانية".

وأضافت أن "المراصدن الزلزالية حددت قوتها قد بلغت (3،7) درجة مئوية على مقياس رختر، وتم الشعور بها من قبل المواطنين".

وتابع بيان الهيأة: "نهيب بالمواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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بغداد اليوم- ديالى

سجلت محافظة ديالى، السبت، 01 آب، 2020، 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 الماضية.

وقال مصدر طبي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة ديالى سجلت هذا اليوم 138 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

بغداد اليوم- بغداد

نشر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، توقعاته بشأن الحالة الجوية ودرجات الحرارة في البلاد لهذا اليوم.

وجاء في توقعات القسم التابع لوزارة النقل، وبحسب جدوله المنشور، بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، ان

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت (01 آب 2020)، فقدان 132 ’’كي في’’ بسبب عارض فني، أدى إلى انفصال خك عكركوف – بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تود وزارة الكهرباء إعلام المواطنين

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