انتخابات نيابية في العراق بين المبكرة والأبكر

2020/08/01 | 13:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس من يونيو حزيران من العام المقبل، وتعهد بانجاح الانتخابات، م...

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