العراقيون يحسمون موقفهم من الانتخابات المبكرة

2020/08/01 | 13:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من اعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، تصدر وسم (#الانتخابات_المبكرة) قائمة الترند في العراق...

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