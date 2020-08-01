ماذا يحصل للجسم عند تناول الفستق يومياً؟

2020/08/01 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج دراسة علمية جديدة، أن على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، إضافة الفستق إلى نظامهم الغذائي، لأنه يسهل عملية تخفيض الوزن، وكذلك يحد من ارتفاع ضغط الدم.

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