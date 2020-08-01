2020/08/01 | 14:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية بقوة(3،7) تضرب قضاء كلار محافظة السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة(3،7) تضرب قضاء كلار محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة(3،7) تضرب قضاء كلار محافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).