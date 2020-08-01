مؤسسة تصنيف عالمية: ديون العراق تبلغ 73 مليار دولار

2020/08/01 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفت مؤسسة التصنيف GFP العالمية، اليوم السبت، أن مديونية العراق الخارجية تبلغ 73 مليار دولار فيما أشارت إلى أن الولايات المتحدة الامريكية جاءت بالمرتبة الاولى عالمياً بأكثر دول العالم مديونية.

ووفقا للإحصائية التي نشرتها المؤسسة خلال عام 2020، إن "الولايات المتحدة احتلت المرتبة الاولى عالميا بأكثر مديونية وبواقع 17 ترليون و910 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بمديونية تبلغ 8 ترليون و126 مليار دولار، ومن ثم تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بمديونية تبلغ 5 ترليون و360 مليار دولار".

وأضافت أن "الامارات تأتي في مقدمة الدول العربية الاكثر مديونية وبواقع 237 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية وبواقع 205 مليار و100 مليون دولار، ومن ثم تأتي بالمرتبة الثالثة قطر وبواقع 167 مليار و800 مليون دولار، ثم مصر بالمرتبة الرابعة بديون تبلغ 77 مليار و470 مليون دولار، ومن ثم العراق بالمرتبة الخامسة بمديونية تبلغ 73 مليار و20 مليون دولار".

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