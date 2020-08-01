الإمارات تبدأ تشغيل أول مفاعلاتها للطاقة النووية

2020/08/01 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على تويتر يوم السبت إن دولة الإمارات بدأت تشغيل أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية.

وكتب في تغريدة ”نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي“.

وأضاف ”نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح“.

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