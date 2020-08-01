الرعاية الاجتماعية: اجمالي العيدية 103 مليار دينار ستوزع على 1.3 مليون عائلة

2020/08/01 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت هيئة الرعاية الاجتماعية، أن المنحة المالية التي قرر مجلس الوزراء منحها تحت مسمى "عيدية" بلغت 103 مليار دينار.





وقالت مدير هيئة الرعاية الاجتماعية، جاكلين صليوا، إن مبلغ 103 مليار دينار سيوزع على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيوزع على 1.3 مليون عائلة.

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