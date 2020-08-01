بـ”عملية معقدة”.. إيران تطيح بزعيم جماعة إرهابية تتخذ من أميركا مقرا لها

2020/08/01 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، السبت، عن إلقاء القبض على زعيم جماعة “جمعية مملكة ايران” (تندر) المعارضة جمشيد شارمهد.وذكرت الوزارة في بيان لها أن اعتقال شارمهد جاء ضمن “عملية أمنية معقدة” وتعهدت بالكشف عن تفاصيلها لاحقا، مشيرة إلى أن جماعته تتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.واتهمت الوزارة شارمهد بالوقوف من الولايات المتحدة […]

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