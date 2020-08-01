2020/08/01 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

نعت قوات الشرطة الاتحادية، السبت (01 آب 2020)، منتسباً في الفوج الثالث، اللواء الثالث عشر من الفرقة الرابعة، قتل في هجوم لداعش بسامراء.

وقالت قوات الشرطة في بيان تعزيتها الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "قوات الشرطة الاتحادية تنعى الشهيد البطل شرطية أول علي فليح حسن، المنسوب إلى الفوج الثالث اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة الذي استشهد اليوم أثناء تأدية الواجب ضمن قاطع عمليات سامراء".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- ميسان

افاد مصدر امني من داخل محافظة ميسان، اليوم السبت، بمقتل شخص واصابة اثنين اخرين بنزاع عشائري باحدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر ان "ناحية علي الشرقي، بمحافظة ميسان شهدت نزاعا عشائريا بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة ادى الى مقتل

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني من محافظة واسط، السبت، 01 آب، 2020، بأن حريقاً ضخماً التهم عددا من الشاحنات في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا ضخما اندلع في منفذ زرباطية الحدودي مع ايران، التهم

بغداد اليوم - كردستان

قامت طائرات تركية، مساء الجمعة، بقصف قرية ضمن حدود محافظة دهوك.

وقال مشتاق عصمت مدير ناحية مانكيش في تصريح صحفي، ان "الطائرات التركية قصفت قبل قليل قرية كربلي التابعة لناحية مانكيش ضمن حدود قائممقامية قضاء دهوك"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشرطة الاتحادية تنعى منتسباً قُتل بهجوم لداعش في سامراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشرطة الاتحادية تنعى منتسباً قُتل بهجوم لداعش في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).