2020/08/01 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسسة عالمية : العراق بالمرتبة الخامسة عربيا بمديونية تبلغ 73 مليار دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة عالمية : العراق بالمرتبة الخامسة عربيا بمديونية تبلغ 73 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة عالمية : العراق بالمرتبة الخامسة عربيا بمديونية تبلغ 73 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).