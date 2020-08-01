وفاة مدرب عراقي بكورونا

2020/08/01 | 14:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]توفي لاعب منتخب العراق السابق بكرة اليد ومدرب فريق البحري باللعبة رعد وادي على أثر إصابته بفيروس كورونا.

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