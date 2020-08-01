2020/08/01 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت إدارة إقليم سون ولوار في شرق فرنسا، السبت، 13 شخصا أصيبوا، عندما اصطدمت سيارة بحشد من الناس، أمام حانة في بلدة وينزل.وأضافت الإدارة، في بيان: “قام الأطباء بفحص 16 شخصا، وتبين أن إصابات 12 منهم طفيفة، ويقع ثلاثة في حالة صدمة.وأصيبت فتاة بجروح جدية في ساقيها لكن حياتها ليست في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيارة تصدم حشدا في فرنسا وتصيب 13 شخصا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيارة تصدم حشدا في فرنسا وتصيب 13 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).