بيونسيه تطرح “الأسود ملك” لتغيير المفهوم عن السود

2020/08/01 | 14:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لقي الألبوم الجديد للمغنية بيونسيه،و الذي يحتفي بثقافة السود، بإشادة كبيرة ولاسيما ان طرحه يتزامن مع الحملة العالمية بشأن العرق والعدالة الاجتماعية والتي اثارها مقتل الأمريكي لويد.وقالت بيونسيه في رسالة بمناسبة طرح ألبوم “بلاك إذ كينج” (الأسود ملك) الذي يعيد رسم قصة فيلم “لاين كينج” (الأسد الملك) بالاستعانة ببشر إن الألبوم يهدف “لتغيير […]

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