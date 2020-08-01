وفاة المخرج البريطاني الشهير آلان باركر عن 76 عاما

2020/08/01 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توفي صانع الأفلام البريطاني والمخرج الشهير آلان باركر امس الجمعة عن عمر يناهز 76 عاما.وألف باركر وأخرج أفلاما متنوعة من كوميديا العصابات في فيلم (باجزي مالون) وحتى دراما التشويق مثل “قطار منتصف الليل” (ميدنايت إكسبرس).وقالت متحدثة إنه توفي إثر معاناته لفترة طويلة مع المرض.ومن الأفلام التي أخرجها باركر “الشهرة” (فيم) و(إيفيتا) […]

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