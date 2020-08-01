ملا طلال: الحكومة ستعمل بحرص ومسؤولية على خلق مناخ مناسب لانتخابات حرةٍ نزيهة

2020/08/01 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة ستعمل بحرص ومسؤولية على خلق مناخ مناسب لانتخابات حرةٍ نزيهة.وقال طلال في تغريدة على “تويتر” إنه “استجابة للمطلب الشعبي الأساس في إجراء انتخابات مبكرة، ووفاءً لدماء شهداء العراق، والتزاما بالمنهاج الحكومي، وفتْ الحكومة بالوعد وحددت موعد الانتخابات المبكرة”.وأضاف “الحكومة ستعمل بكل …

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