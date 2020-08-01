شروطنا لتأييد الانتخابات المبكرة

2020/08/01 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب محمد الكربولي: سنؤيد إجراء انتخابات مبكرة إذا استطاع الكاظمي أن يعيد المهجرين إلى مناطقهم ويطلق التعويضات لبناء بيوتهم، ويسحب الميليشيات من مدنهم، وأن يحرر مفوضية الانتخابات من قبضة الأحزاب المتنفذة.بدون ذلك فأن الانتخابات ستكون صورية لأنها ستجري تحت تهديد السلاح المتمرد الذي يجبر جمهورنا على التصويت لصالحه ويحرم النازحين من حق التصويت.#الشعب_يريد_انتخابات_حقيقية

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