2020/08/01 | 14:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قضت محكمة مغربية بسجن المغنية دنيا بطما ثمانية أشهر نافذة وتغريمها ألف دولار لإدانتها في قضية تشهير وابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت عددا من الفنانات والمشاهير.وأدانت المحكمة الابتدائية بمراكش دنيا بتهم “بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم على دنيا بطما بالسجن 8 أشهر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم على دنيا بطما بالسجن 8 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).