العكيلي: البرلمان قد يقلب الطاولة على الكاظمي ويستجوبه لتلافي حله دستوريا

2020/08/01 | 14:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح رئيس هيئة النزاهة الاسبق حيم العكيلي، السبت، قيام ملس النواب بحركة دستورية لتلافي حله بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة، مبينا ان الدستور يمنع حل مجلس النواب في حال وجود استجواب لرئيس الوزراء ما يعطل تحديد موعد الانتخابات المبكرة.وقال العكيلي في منشور على “فيسبوك” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “حل مجلس النواب يفترض ان […]

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