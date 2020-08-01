2020/08/01 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النزاهة تحبط محاولة تمرير قرض غير مستوفٍ بمبلغ 5 مليارات دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 14:52.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تحبط محاولة تمرير قرض غير مستوفٍ بمبلغ 5 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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