2020/08/01 | 14:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوري المالكي: ليس من حق أحد حل البرلمان دون موافقة النواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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