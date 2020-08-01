النزاهة تحبط محاولة تمرير قرض غير مستوفٍ بمبلغ 5 مليارات دينار

2020/08/01 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، 01 آب، 2020، إحباط محاولة لتمرير قرض بمبلغ (5,000,000,000) مليارات دينار غير مستوف للشروط بفرع أحد المصارف الحكومية في محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل، تمكن من منع هدر مبلغ (5,000,000,000) مليارات دينار من خلال ضبط إضبارة القرض الخاصة بأحد المقترضين في فرع أحد المصارف الحكومية بالمحافظة، لافتة إلى أن القرض منح مقابل ضمان عقار غير كاف لتغطية مبلغ القرض".

واضاف البيان أن "تحريات المكتب قادت إلى إقدام المقترض على تقديم العقار ذاته كضمان لقرض جديد مقدم إلى فرع مصرف حكومي آخر في المحافظة".

واشار إلى أنه "في عملية ضبط أخرى نفذت بموجب مذكرة قضائية، بينت الدائرة أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبطت حالة تجاوز على أرض تابعة لبلدية الحلة من خلال إنشاء المتجاوز أسسا ومحلات تجارية على جزء من أرض البلديـة البالغة مساحتها (150) دونما".

ونوه البيان بـ"تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات تم عرضه على السيد قاضي التحقيق المختص الذي أصدر أمر قبض وتحر بحق المتجاوز استنادا إلى أحكام القرار (154 لسنة 2001)، وتم تنفيذ أمر القبض وتوقيف المتهم".

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بغداد اليوم- النجف

أصدرت دائرة صحة النجف، السبت (01 آب 2020)، توضيحاً يتضمن 10 نقاط، بشأن أسعار إجراء الفحوصات للراغبين بالسفر والذين يرومون الحصول على فحوصات سريعة.

وقالت الدائرة في بيانها التوضيحي، وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالنظر لما و

بغداد اليوم- السليمانية

سجلت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (01 آب 2020)، حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية، بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، فيما نشرت تقريراً بشأنها.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مراصدها الزلز

بغداد اليوم- ديالى

سجلت محافظة ديالى، السبت، 01 آب، 2020، 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 الماضية.

وقال مصدر طبي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة ديالى سجلت هذا اليوم 138 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

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