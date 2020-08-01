المالكي بشأن تحديد موعد الانتخابات المبكرة: لا حل إلا بتصويت البرلمان على حل نفسه

2020/08/01 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، ان حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين الاولى الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل.وكتب المالكي في تغريدة على حسابه في ’’تويتر’’ ان "رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهم حق الطلب فقط وليس قرار الحل وثلث اعضاء مجلس النواب ايضا لهم حق الطلب ولكن في الحالتين لا حل الا بتصويت المجلس على حل نفسه بالاغلبية المطلقة لاعضائه".وتابع ان "حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين الاولى الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل، ويكون بتصويت المجلس على حل نفسه ولا صلاحية لاي جهة بحل المجلس دون موافقة المجلس على حل نفسه".

وأكد زعيم تحالف ’’عراقيون’’، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت (01 آب 2020)، أن تحديد موعد الانتخابات المبكرة خطوة موفقة، فيما طالب بإجرائها بعيداً عن الضغوط والتسييس.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة من قبل رئيس الوزراء خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها".

وطالب الحكيم "الجهات التشريعية بمساندتها واستكمال تمرير قانون انتخابي رصين يضمن اجراءها بصورة شفافة وعادلة ومعبرة عن إرادة الشعب وبعيدا عن الضغوط والتسييس".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حدد مساء أمس الجمعة، 31 تموز، 2020، موعد الانتخابات المبكرة في القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم موعداً لاجرائها.

وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :"نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف :"نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

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أكد زعيم تحالف ’’عراقيون’’، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت (01 آب 2020)، أن تحديد موعد الانتخابات المبكرة خطوة موفقة، فيما طالب بإجرائها بعيداً عن الضغوط والتسييس.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغد

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