مصرف الرافدين يباشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ الخاصة

2020/08/01 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن مباشرته صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في أيام العطل الحالية الى جانب استمراره في توزيع رواتب الموظفين”.واشار الى “العديد من اصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين على سحب رواتبهم من …

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