2020/08/01 | 15:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقة قضائية، أيدت محكمة الاستئناف بدبي حكما يقضي بإلزام بنك محلي بسداد نحو 5 ملايين درهم لعميل لديه بعد التأكد من مسؤولية أحد موظفيه عن اختراق حساب المجني عليه واختلاس رصيده.وحسب أوراق الدعوى، فإن المجني عليه فتح حساب توفير لدى البنك عام 2015، وبلغ رصيده أربعة ملايين و677 ألف درهم في 2016، لكنه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استئناف دبي تصدر حكما غير مسبوق في قضية اختراق حساب عميل بنكي وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف دبي تصدر حكما غير مسبوق في قضية اختراق حساب عميل بنكي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف دبي تصدر حكما غير مسبوق في قضية اختراق حساب عميل بنكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).