مصرف الرافدين يطلق رواتب المنافذ الخاصة

2020/08/01 | 15:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مصرف الرافدين اليوم السبت مباشرته بصرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.وقال مكتبه الإعلامي في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في أيام العطل الحالية الى جانب استمراره في توزيع رواتب الموظفين”.وأشار البيان إلى أن “العديد من اصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة […]

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