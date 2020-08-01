عضو بالقانونية النيابية: ثلاثة تحديات تواجه الانتخابات المبكرة

2020/08/01 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، السبت ، أن ثلاثة تحديات تواجه الانتخابات المبكرة، مبينة ان مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخر لم يكتمل الجداول ولم يتم تصديقة من قبل رئيس الجمهورية وكذلك المحكمة الاتحادية العليا وهي ناقصة العضوية ولم ينشر في الجريدة الرسمية.وقالت محمود في […]

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