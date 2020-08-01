كتلة النهج: الحكومة قادرة على إجراء انتخابات مبكرة وتحتاج لتشريعات برلمانية

2020/08/01 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة النهج الوطني اليوم السبت، أن الحكومة قادرة على إجراء انتخابات مبكرة وتحتاج لتشريعات برلمانية.

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