 النزاهة تحبط محاولة تمرير قرض غير مستوفٍ بـ 5 مليارات دينار

2020/08/01 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة إحباط محاولة لتمرير مبلغ خمسة مليارات دينارٍ غير مُستوفٍ للشروط بفرع أحد المصارف الحكوميَّة في محافظة بابل.

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