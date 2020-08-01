الصحة تقرع جرس الإنذار: مؤشرات غير جيدة سببها عدم الالتزام

2020/08/01 | 15:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



وصفت وزارة الصحة، السبت، زيادة عدد الإصابات بكورونا بعد تسجيل اعلى حصيلة وبائية تجاوزت 3000 إصابة، بأ...

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