المتحدث باسم رئيس الوزراء: الحكومة وفت بوعدها.. سنخلق مناخاً مناسباً لانتخابات مبكرة ’’حرة ونزيهة’’

2020/08/01 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال احمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، ان الحكومة وفت بالوعد وحددت موعد الإنتخابات المبكرة.

وقال ملا طلال في تغريدة "إستجابةً للمطلب الشعبي الأساس في إجراء أنتخابات مبكرة، ووفاءً لدماء شهداء العراق، وإلتزامًا بالمنهاج الحكومي، وفتْ الحكومة بالوعد وحددت موعد الإنتخابات المبكرة".

واضاف "وستعمل بكل حرص ومسؤولية على خلق مناخ أنتخابي مناسب لإنتخاباتٍ حرةٍ نزيهة، تمنح الجميع فرصًا متساوية في التنافس الشريف".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حدد مساء أمس الجمعة، 31 تموز، 2020، موعد الانتخابات المبكرة في القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم موعداً لاجرائها.

وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :"نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف :"نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

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بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس حزب الشعب، النائب فائق الشيخ علي، اليوم السبت، 01 آب 2020، عن عزمه تشكيل تحالف سياسي كبير، لخوض الانتخابات المبكرة التي اعلنت عن موعدها الحكومة.

وكتب الشيخ علي في تغريدة له: "أيها الثوار الأبطال: كل مَنْ قال لكم بأن

بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، ان حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين الاولى الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل.

وكتب المالكي في تغريدة على حسابه في ’’تويتر’

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عباس العطافي، اليوم السبت، وزارة الكهرباء الى ارسال وفد متقدم الى محافظات الوسط والجنوب لدراسة وضع محطاتها التشغيلية، لتلبية احتياجات تلك المدن التي عانت من الحرمان طوال الفترات السابقة.

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