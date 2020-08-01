2020/08/01 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النزاهة تحبط محاولة تمرير قرض غير مستوفٍ بمبلغ 5 مليار دينار..وضبط حالة تجاوز على أرض حكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 15:23.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تحبط محاولة تمرير قرض غير مستوفٍ بمبلغ 5 مليار دينار..وضبط حالة تجاوز على أرض حكومية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تحبط محاولة تمرير قرض غير مستوفٍ بمبلغ 5 مليار دينار..وضبط حالة تجاوز على أرض حكومية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تحبط محاولة تمرير قرض غير مستوفٍ بمبلغ 5 مليار دينار..وضبط حالة تجاوز على أرض حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).