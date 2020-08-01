العراق.. قصف مدفعي تركي على قرى حدودية في دهوك

2020/08/01 | 15:23 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر رسمية عراقية، السبت، بتعرض قرى حدودية في دهوك لقصف مدفعي تركي.وقالت المصادر إن تركيا قصفت بـ5 قذائف مدفعية قرى كردية بناحية دركاري الحدودية.وكان مسؤول محلي قد أفاد أن مقاتلات تركية شنت

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