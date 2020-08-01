الصحة تعد زيادة الاصابات جرس انذار وتدعو إلى محاسبة مخالفي إجراءات السلامة

2020/08/01 | 15:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عدّت وزارة الصحة، اليوم السبت، زيادة عدد الإصابات بكورونا بأنها جرس انذار، فيما دعت إلى محاسبة مخالفي إجراءات السلامة.

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