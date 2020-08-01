2020/08/01 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية امجد العقابي، السبت، استبدال شبكات التوزيع المتهالكة للطاقة الكهربائية بشبكات ارضية حديثة، معتبراً أنه دون تطبيق هذا المقترح فلن يكون هنالك كهرباء مستقرة في العراق بشكل نهائي.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشكلة الكهرباء في العراق لا تقتصر فقط على الانتاج، والذي نرى التركيز عليه فقط، لكن لدينا مشكلة لا تقل اهمية وصعوبة عنه وهي مشكلة التوزيع"، مبيناً أن "هنالك الكثير من الطاقة المنتجة تذهب بلا فائدة بسبب تهالك شبكات التوزيع".

واضاف العقابي، ان "الحل الامثل والمعتمد في اغلب دول العالم المتقدمة يكون من خلال استبدال شبكات التوزيع المتهالكة بشبكات ارضية حديثة، مع ربط عداد الدفع المسبق"، لافتا الى ان "هذا المقترح من فوائده استقرار المنظومة الكهربائية وانهاء الضياع والهدر للطاقة ولا نحتاج حينها الى استيراد الكهرباء".ولفت الى أن "تطبيق هذا الموضوع لا يعني الخصخصة بشكلها المعمول به في الدول الرأسمالية فهنالك آليات ينبغي تطبيقها لمراعاة دعم العوائل الفقيرة او محدودة الدخل كي لا تكون الكهرباء عبئاً على معيشتهم"، مشددا على انه "دون تطبيق هذا المقترح فلن يكون هنالك كهرباء مستقرة في العراق بشكل نهائي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بلجنة الطاقة يطرح مقترحاً بشأن شبكات توزيع الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بلجنة الطاقة يطرح مقترحاً بشأن شبكات توزيع الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).