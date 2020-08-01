بينها العراق.. الكويت تحظر الطيران مع 31 بلداً

2020/08/01 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قررت السلطات الكويتية، اليوم السبت (1 آب 2020) حظر الطيران التجاري، مع 31 دولة، من بينها العراق.

وذكر موقع الطيران المدني الكويتي في صفحته على تويتر، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من الدول التالية: (الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين - سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونغ - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو) حتى اشعار آخر.

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