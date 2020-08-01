سومو: العراق يبيع نفطه بعلاوة سعرية إلى اسيا مقدارها 2.1 دولار عن كل برميل

2020/08/01 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال وكيل المدير العام لشركة سومو، علي نزار، إن العراق رفع نفطه إلى السوق الاسيوية بمقدار 2.1 دولار خلال الشهر الحالي.

وأضاف نزار، أن العراق حصل على فائدة بعد تطبيق اتفاق أوبك بلس تتمثل بتقليل انتاج هذه الدول التي نفوطها من النوع الحامضية والمتوسطة مما سببت بشحة لهذا النوعين، مشيرا إلى النفط العراقي هو جزء من هذه النفوط فقامت سومو باستثمار هذا النوع ببيع النفط العراقي بعلاوة سعرية.

وأكد أن 90٪ - 95٪ من نفط البصرة سيبيع بعلاوة سعرية إلى السوق الاسيوية، مضيفا أن العراق ملتزم باتفاق أوبك بلس ويحقق التزام كامل 100٪.

وبين أن العراق في بداية تنفيذ الاتفاق في شهر أيار لم يكن ملتزم بشكل كامل ولكن توصل إلى تفاهمات مع الشركات المنتجة للنفط في الحقول العراقي.

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