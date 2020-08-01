الإمارات تشغّل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي

2020/08/01 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي,-أ ف ب) – أعلنت الإمارات السبت نجاح تشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية السلمية، الأولى في العالم العربي، بعد أيام من إرسال الدولة الخليجية الساعية لترسيخ نفوذها الاقليمي مهمة استكشاف غير مسبوقة عربيا إلى مدار المريخ.وتملك الإمارات احتياطات كبرى من النفط.وقامت أيضا باستثمارات كبرى في تطوير مصادر بديلة من الطاقة […]

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