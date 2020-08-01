الكويت تحظر السفر لعدد من الدول.. بينها مصر والعراق ولبنان

2020/08/01 | 15:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية حظر الطيران التجاري إلى عدة دول، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران.وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية على حسابها في تويتر: بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من وإلى […]

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