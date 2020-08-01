“صاحبة الرأي” تستعد لانطلاق ألبومها.. والمدونون يحسبون الدقائق المتبقية!

2020/08/01 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تستعد النجمة اللبنانية أليسا لإصدار الألبوم الخاص بها “صاحبة رأي” اليوم السبت.The countdown began!!!💃💃💃Am the happiest human now😭😭@elissakh #صاحبة_رأي pic.twitter.com/4zY9ZJzyVw — EliFar (@elissa_farah) August 1, 2020 وأثارت الأغنية إعجاب المتابعين وإشادات المدونين من متابعي الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.وتقترب أغنية أليسا “صاحبة رأي” من حدود الثلاثة ملايين مشاهدة منذ رفعها […]

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